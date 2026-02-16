San Ramón: Hombre mató a puñaladas al pololo de su ex

Un hombre de 43 años fue asesinado a puñaladas este lunes al interior de su domicilio, ubicado en calle Mirador, en la capitalina comuna de San Ramón.

El hecho, que movilizó a personal de Carabineros y equipos de emergencia, apunta a un posible ataque por celos, con un sujeto -expareja de la actual compañera del fallecido- como principal sospechoso, quien se encuentra siendo buscado.

Según se informó, al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la víctima con múltiples lesiones, siendo atendido de urgencia por personal del SAMU y posteriormente trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

El excompañero sentimental de la pareja del fallecido es el principal implicado y está siendo buscado por Carabineros. (FOTO: ATON)

Carabineros dio cuenta de que, según la actual pareja, el ataque lo cometió su excompañero sentimental.

"Al entrevistar a la testigo presencial, que sería la pareja del fallecido, esta manifiesta que al lugar llegó su expareja, quien comenzó a gritar hacia el interior del domicilio y posteriormente ingresó, agrediendo a la víctima", detalló el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31ª Comisaría de San Ramón.

Carabineros indicó que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar entre los involucrados.