Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.0°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

San Ramón: Hombre mató a puñaladas al pololo de su ex

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima, de 43 años, fue atacada dentro de su propio domicilio.

San Ramón: Hombre mató a puñaladas al pololo de su ex
 ATON (referencial)

Carabineros informó que no existían denuncias previas respecto del sospechoso.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 43 años fue asesinado a puñaladas este lunes al interior de su domicilio, ubicado en calle Mirador, en la capitalina comuna de San Ramón.

El hecho, que movilizó a personal de Carabineros y equipos de emergencia, apunta a un posible ataque por celos, con un sujeto -expareja de la actual compañera del fallecido- como principal sospechoso, quien se encuentra siendo buscado.

Según se informó, al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la víctima con múltiples lesiones, siendo atendido de urgencia por personal del SAMU y posteriormente trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Imagen foto_00000001
El excompañero sentimental de la pareja del fallecido es el principal implicado y está siendo buscado por Carabineros. (FOTO: ATON)

Carabineros dio cuenta de que, según la actual pareja, el ataque lo cometió su excompañero sentimental.

"Al entrevistar a la testigo presencial, que sería la pareja del fallecido, esta manifiesta que al lugar llegó su expareja, quien comenzó a gritar hacia el interior del domicilio y posteriormente ingresó, agrediendo a la víctima", detalló el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31ª Comisaría de San Ramón.

Carabineros indicó que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar entre los involucrados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada