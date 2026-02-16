San Ramón: Hombre mató a puñaladas al pololo de su ex
La víctima, de 43 años, fue atacada dentro de su propio domicilio.
Carabineros informó que no existían denuncias previas respecto del sospechoso.
Un hombre de 43 años fue asesinado a puñaladas este lunes al interior de su domicilio, ubicado en calle Mirador, en la capitalina comuna de San Ramón.
El hecho, que movilizó a personal de Carabineros y equipos de emergencia, apunta a un posible ataque por celos, con un sujeto -expareja de la actual compañera del fallecido- como principal sospechoso, quien se encuentra siendo buscado.
Según se informó, al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la víctima con múltiples lesiones, siendo atendido de urgencia por personal del SAMU y posteriormente trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.
Carabineros dio cuenta de que, según la actual pareja, el ataque lo cometió su excompañero sentimental.
"Al entrevistar a la testigo presencial, que sería la pareja del fallecido, esta manifiesta que al lugar llegó su expareja, quien comenzó a gritar hacia el interior del domicilio y posteriormente ingresó, agrediendo a la víctima", detalló el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31ª Comisaría de San Ramón.
Carabineros indicó que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar entre los involucrados.