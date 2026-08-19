Detrás de Alexis: Amaro Pérez se convirtió en el segundo chileno más joven en Copa Libertadores

Amaro Pérez, delantero de Universidad Católica, marcó un registro histórico luego de sumar minutos al ingresar como suplente en la amarga caída 0-3 frente a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, por la revancha de octavos en la Copa Libertadores.

El atacante de 16 años entró al terreno de juego en el minuto 59 en reemplazo de Martín "Pesadilla" Gómez, transformándose en el segundo futbolista chileno más joven en debutar en esta competición, solo por detrás de Alexis Sánchez.

El tocopillano instaló esta marca también con 16 años, pero siendo unos ocho meses más joven que Pérez, cuando disputó la Copa Libertadores con Cobreloa en 2005.

No obstante, el joven atacante de la UC superó el récord institucional que ostentaba Luka Tudor desde 1986, ya que el ídolo precordillerano pasó al tercer lugar de este listado habiendo hecho su estreno con 17 años.