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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"Fiel a mi estilo": Alexis respondió a un seguidor que lo trató de "amarillo" por expresar confianza en Kast

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de CF Montreal evitó entrar en la pelea política.
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Alexis Sánchez, delantero de CF Montreal y goleador histórico de La Roja, le respondió a un seguidor que lo trató de "amarillo" en redes sociales, después de la publicación que hizo el jugador con palabras de apoyo al Presidente José Antonio Kast, en medio de la catástrofe que afectó a Tocopilla.

"Si necesita ayuda, estoy disponible. Confío en usted, Presidente. Gracias", escribió Alexis a Kast, quien viajó a Tocopoilla para monitorear la emergencia que afectó a la ciudad natal del delantero, por culpa de las intensas lluvias.

Esas palabras resonaron en algunos seguidores y en otra publicación, un usuario le escribió "Amarillo", con emoji de risas. Y Sánchez evitó la pelea política con su respuesta.

"Ni amarillo, ni rosa ni verde. Yo soy único y fiel a mi estilo...Alexis Sánchez", remató el histórico bicampeón de América.

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