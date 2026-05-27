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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Duelo de Coquimbo Unido ante Nacional por la Copa Libertadores lideró el rating en su horario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El partido entre Coquimbo Unido y Nacional en Uruguay, por el cierre del Grupo B de la Copa Libertadores, lideró el rating en su horario durante la transmisión de Chilevisión.

Según informó el canal, el partido, que terminó 1-0 a favor de los uruguayos, alcanzó a 1,7 millones de personas, con un rating promedio de 642 mil espectadores.

A pesar de la derrota por la cuenta mínima de los dirigidos por Hernán Caputto en Montevideo, Coquimbo Unido clasificó a octavos de final como líder de su grupo gracias al empate sin goles entre Deportes Tolima y Universitario de Lima.

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