El mensaje de Joaquín Correa, verdugo de la UC en Libertadores, a Alexis Sánchez y Arturo Vidal

Joaquín Correa fue uno de los protagonistas de la eliminación de Universidad Católica de la Copa Libertadores, luego de marcar en la victoria 3-0 de Estudiantes de La Plata en el Claro Arena por la vuelta de los octavos de final.

Tras el encuentro, el delantero argentino recordó su paso por Inter de Milán y especialmente la relación que mantuvo con Arturo Vidal y Alexis Sánchez, con quienes compartió durante la temporada 2021-22.

"Tengo grandísimos recuerdos de los dos. Con Arturo nos reíamos mucho, es una gran persona y siempre lo voy a recordar con el corazón porque es muy buena gente", expresó en zona mixta.

También tuvo palabras para Sánchez: "Con Alexis aprendí muchísimas cosas. Es un grandísimo jugador que todavía lo sigue haciendo bien y sigue disfrutando, que es lo que siempre quiso. Con él, se aprende todos los días".

Finalmente, Correa le dedicó un mensaje al goleador histórico de la Roja por su reciente llegada a la Major League Soccer: "Que siga disfrutando porque es un crack. Y que siga haciendo lo que sabe, que es jugar al fútbol".