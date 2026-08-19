La Universidad de Chile está dispuesta a plantear modificaciones a convenio con Azul Azul

Luego de reunirse con Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, comentó la cita y aseguró que se le reiteró la idea de modificar el convenio de la Casa de Estudios con Azul Azul, concesionaria que lleva los destinos del club de fútbol.

"El nos vino a exponer el proceso de liquidación concursal y reiteramos lo que ya habíamos dicho el viernes. Reiteramos que no podemos continuar con un convenio que no le dé a la Universidad las condiciones mínimas", expresó.

"El liquidador mostró una buena disposición, que agradecemos, y nosotros, en honor a los hinchas y a la historia, estamos dispuestos a plantear las modificaciones al convenio para proteger los valores y principios de la universidad", añadió López.

La presencia de Godoy responde a la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., matriz del grupo, decretada por el 13° Juzgado Civil de Santiago. El tribunal designó a Eduardo Godoy como liquidador titular de la sociedad, que volvió a controlar el 90 por ciento de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, vehículo que posee el 63,07 por ciento de Azul Azul.

La reunión se produjo además un día después de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez en el marco del caso Sartor, investigación que contempla delitos como administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de OPA.