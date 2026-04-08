Escándalo en el grupo de la UC: Arbitro de Barcelona vs. Cruzeiro denunció agresiones en Ecuador

El Grupo D de la Copa Libertadores, donde compite Universidad Católica, se vio sacudido por un escándalo. El árbitro paraguayo Juan Benítez denunció haber recibido agresiones por parte de los hinchas de Barcelona de Ecuador tras el empate 1-1 ante Cruzeiro en Guayaquil, situación que ya está en manos de la Conmebol.

Según detalló el medio especializado argentino Doble Amarilla, "el árbitro Juan Benítez refirió en su informe del partido ante Cruzeiro que recibió agresiones por parte de los hinchas locales al retirarse del campo de juego".

A raíz de estos graves incidentes ocurridos en territorio ecuatoriano, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol ya abrió un expediente contra el club local y se encuentra a la espera de los descargos correspondientes. Las consecuencias para la escuadra "torera" pueden ser severas y afectar el desarrollo del grupo que también integra el equipo nacional.

Entre las posibles sanciones que arriesga la institución de Guayaquil se encuentran multas económicas, el cierre parcial de una tribuna, la clausura total del Estadio Monumental o incluso la mudanza de su localía a un recinto neutral. Este escenario podría ser clave en la definición del Grupo D del máximo certamen continental.