Estudiantes prepara refuerzo de lujo antes de la serie de Libertadores con la UC

Estudiantes de La Plata prepara un refuerzo de alto impacto a pocos días de enfrentar a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de concretar el regreso del delantero argentino Joaquín Correa.

El atacante de 31 años, de último paso por Botafogo, regresó al club donde comenzó su carrera después de más de una década y este viernes realizó los exámenes médicos previos a su presentación.

Después de completar los chequeos, Correa se trasladó al centro de entrenamiento de Estudiantes para conocer a sus nuevos compañeros. El acuerdo contempla una cesión simbólica y un contrato por dos años.

Estudiantes acelera para tener a Correa ante la UC

La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón trabaja para completar la inscripción del delantero y dejarlo a disposición del técnico Alexander Medina para la llave ante Universidad Católica.

El principal objetivo es que Correa pueda integrar la convocatoria para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo martes en La Plata.

Estudiantes puede realizar hasta cinco modificaciones en su lista para la competición continental y tiene como plazo este viernes. Además de completar los trámites correspondientes, el cuerpo técnico evaluará el estado físico del atacante.

Correa llega después de disputar 41 partidos con Botafogo, con cuatro goles y cuatro asistencias.

Joaquín Correa regresa al club donde comenzó su carrera

El delantero dejó Estudiantes en 2014 para iniciar una extensa trayectoria europea que incluyó pasos por Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milán y Olympique de Marsella.

También integró la selección argentina y conquistó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. Ahora inicia su segundo ciclo en Estudiantes con la llave ante Universidad Católica como uno de sus primeros grandes desafíos.