Inflación de julio fue de 0,1% y bajó a 12 meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación mensual de 0,1% durante el pasado mes de julio, acumulando un alza de 2,9% en el año y de 3,5% a 12 meses.

Así, se registra una baja en la inflación acumulada en un año móvil, pues a junio de 2026, este indicador era de 4,3%.

"Diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia", detalló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Entre las divisiones con aumentos destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,7%) con 0,153 puntos porcentuales (pp.), y vivienda y servicios básicos (0,7%) con 0,120 pp. A nivel de productos, el suministro de electricidad aumentó 2,4%, los servicios de alojamiento subieron 8,2%, los arriendos 0,6% y las bebidas gaseosas 3,6%.

En contraste, la división de transporte cayó 3,5%, impulsada por la baja de los combustibles. La gasolina disminuyó 8,5% durante julio y el petróleo diésel cayó 13,5%.

Pese al descenso mensual, ambos productos mantienen aumentos acumulados durante el año, de 16,5% en la gasolina y 22,9% en el diésel.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el efecto de la baja de los combustibles en el IPC: "La economía está recuperando su rumbo. Es verdad que la fuerte baja en los combustibles alivió de forma importante el índice. Sin embargo, miramos esto con los pies sobre la tierra y con empatía. Sabemos perfectamente que las alzas en las cuentas de la luz y en algunos alimentos siguen apretando el presupuesto familiar".

"Por eso no nos conformamos. Seguiremos empujando con fuerza nuestra agenda de crecimiento e inversión para generar más y mejores empleos, que es lo que el país necesita para mitigar de forma definitiva estas presiones", sostuvo.

Con la variación de julio, la Unidad de Fomento (UF) subirá 41 pesos y llegará a 40.885 pesos el próximo 9 de septiembre.

Lluvias presionan alimentos y expertos anticipan repunte de la inflación



Por su parte, el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, vinculó el aumento de los alimentos con las lluvias registradas durante julio.

"Las alzas tienen que ver con los tubérculos, las legumbres, las verduras en general y eso está muy asociado con el fenómeno de El Niño", explicó.

El académico agregó que las precipitaciones también provocaron problemas en caminos y carreteras, lo que dificulta el traslado de los productos y genera una menor disponibilidad. "Todos esos problemas a la larga hacen que se produzca cierta escasez de estos productos y termine subiendo el precio", señaló.

De cara a agosto, las proyecciones del mercado apuntan a una variación mensual del IPC de entre 0,1% y 0,3%.

El director del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Orlando Balboa, advirtió que, de concretarse ese rango, la inflación anual podría volver a subir y ubicarse entre 3,8% y 4,1%, frente al 3,5% registrado en julio.

"El mercado anticipa que el alivio provocado por los combustibles en julio fue transitorio y que en agosto comenzarían a pesar factores climáticos y de indexación", sostuvo.

Cámara de Comercio de Santiago: "Se mantienen niveles de volatilidad"

Tras los resultados del IPC de julio, el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), George Lever, explicó que en el ítem particular de alimentos "todavía vemos los efectos de estos aumentos de precios de combustibles que implican mayores costos, sobre todo en el transporte, el traslado de alimentos desde los puntos de producción hacia los puntos de consumo".

"Los temporales del mes de julio, evidentemente, también tuvieron un cierto nivel de impacto en los precios de cierto tipo de alimentos", aseguró el experto.

Asimismo, Lever indicó que "se mantienen niveles de volatilidad en el entorno internacional, sobre todo factores geopolíticos que tienen, lamentablemente, implicancias en materia inflacionaria. Pero este mes fue una buena noticia. Para el próximo mes las expectativas están aproximadamente en torno al 0,2%.

Por su parte, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, adelantó que "de no mediar situaciones anómalas, la inflación de agosto debería marcar un valor similar al del mes de julio".

"Eso permitiría seguir una trayectoria de convergencia para la inflación hacia el 3%, la cual debería concretarse durante el primer cuarto del año 2027", puntualizó.