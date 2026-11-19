La Conmebol anunció que la final de la Copa Libertadores 2026, entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, tendrá por primera vez en su historia un espectáculo musical durante el entretiempo, siguiendo el formato de los tradicionales shows del Super Bowl de Estados Unidos, con el cantante y DJ brasileño Pedro Sampaio como protagonista.

La novedad fue comunicada por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien presentó al artista mediante sus redes sociales. "¡Por primera vez, la Gloria Eterna tendrá su propio HALFTIME SHOW!", expresó el dirigente en sus redes sociales.

Sampaio, reconocido por su trabajo como DJ, productor musical y cantante de funk brasileño, encabezará una presentación de aproximadamente siete minutos sobre el césped del Estadio Centenario de Montevideo, en una iniciativa que busca incorporar el entretenimiento musical a la definición del principal torneo de clubes de Sudamérica.

La presentación tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, durante la final entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina, programada para las 17:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.