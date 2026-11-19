La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ximena Lincolao, explicó este jueves los motivos detrás de los sumarios y despidos previos ocurridos al interior de la cartera, que marcaron la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi.

Las salidas se ejecutaron de manera sorpresiva en momentos en que la ministra se encontraba en el extranjero -en el marco de su agenda en Silicon Valley y la cumbre de la APEC- y mientras la subsecretaria Rossi oficiaba como ministra subrogante, sin haber sido informada de la determinación.

La medida afectó a Juan José Tagle, asesor jurídico a honorarios estrechamente vinculado al gabinete de Rossi, además de Magdalena Calcagni y Tomás Rivero, profesionales pertenecientes a la División de Tecnologías Emergentes.

Al ser consultada por la situación, la ministra Lincolao explicó que "yo estaba en una comisión de servicio. La subsecretaria (Rossi) era la ministra y la subsecretaria subrogante (Carolina Calvo). Entre ellas dos conversaron este tema el día anterior".

"Los despidos venían por un sumario que existía a una persona por hurto, la otra persona tenía otro sumario, una Ley Karin, y la otra persona tenía problemas de gestión. Estas son personas a honorarios, y otra persona que era un jefe de división: dos de honorarios y uno jefe de división", indicó la secretaria de Estado.

Lincolao hizo hincapié en que "yo vengo de una escuela donde no se habla de las razones por las cuales las personas son destituidas, por respeto a las personas. Pero, lamentablemente, me veo obligada a dar este detalle para que se sepa que esto no tiene que ver con desvinculaciones a los otros funcionarios".

Con la dimisión de Carolina Rossi, la cartera registra ya la segunda renuncia en su subsecretaría. Su partida se suma a la salida previa del exsubsecretario Rafael Araos, quien al dejar el cargo había señalado diferencias de gestión y visión con el Gobierno.