La Contraloría General de la República (CGR) detectó un conjunto de deficiencias administrativas, pagos en exceso y demoras constructivas en el proyecto del Puente Chacao, en la Región de Los Lagos, obra cuyo presupuesto total supera los 450 mil millones de pesos.

Los resultados quedaron plasmados en un informe que evaluó el cumplimiento de las obligaciones contractuales fiscalizadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

En el ámbito financiero, la auditoría comprobó que la Dirección de Vialidad omitió aplicar la retención del 10% exigida sobre pagos por obras adicionales solicitadas por el propio MOP.

Debido a esta falta de control, el Fisco no mantuvo en custodia más de 5 mil millones de pesos que debían permanecer como resguardo mientras se cumplían las condiciones estipuladas.

La auditoría examinó la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas entre enero de 2024 y diciembre de 2025. (FOTO: ATON)

A esta situación se sumaron fallas en la supervisión de las obras ejecutadas. Según consignó Contraloría, se constató la realización de faenas que no se ajustaron al proyecto definitivo aprobado, faenas que no recibieron sanción alguna pese a que las bases técnicas fijan multas de 300 UTM (más de 21,7 millones de pesos) por cada incumplimiento de esta naturaleza.

Respecto a las liquidaciones monetarias, el informe detectó errores de cálculo en la aplicación de un reajuste extraordinario.

Al no utilizarse los índices pertinentes, se generó un pago en exceso a favor del consorcio por un monto de 84.334.699 de la divisa chilena, razón por la cual el ente fiscalizador iniciará un reparo administrativo para exigir la restitución de dichos recursos públicos.

Retraso en el cronograma y fallas de fabricación en el extranjero

En el terreno técnico, el avance del viaducto presenta complicaciones asociadas a la producción de piezas clave en el exterior.

Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la Asesoría a la Inspección Fiscal efectuó cinco revisiones presenciales en las instalaciones de la empresa Hyundai Engineering & Steel Industries, en Corea del Sur, donde se manufactura el tablero de acero.

En esas visitas se levantaron 67 observaciones vinculadas a los procesos de fabricación. A junio de 2026, 26 de estos reparos continuaban sin solución por parte de la empresa, acumulando siete de ellos más de un año sin ser subsanados.

A la fecha, persisten 26 observaciones pendientes en la planta de fabricación de la empresa Hyundai en Corea del Sur. (FOTO: ATON)

Esta contingencia técnica impactó directamente en los plazos globales del proyecto. Al 30 de abril de 2026, el Puente Chacao presentaba un avance físico real del 64,68%, ubicándose por debajo del 68,94% fijado en el programa oficial, lo que se traduce en un desfase de 4,26 puntos porcentuales.

De acuerdo con lo informado por el órgano de control, esta demora responde principalmente a los retrasos en la elaboración del tablero de acero y del cable principal en el extranjero, elementos que luego deben ser trasladados e instalados en Chile.

Esta acción fiscalizadora corresponde a la novena auditoría efectuada por la Contraloría desde que inició la construcción de la mayor obra de infraestructura vial del país.