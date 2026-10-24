Flamengo aclaró reclamo por Rojo y advirtió que Estudiantes conocía los riesgos

Flamengo publicó un comunicado oficial para explicar su reclamo contra Estudiantes de La Plata por la inclusión de Marcos Rojo en las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El club brasileño aclaró que no inició el procedimiento original sobre la inscripción del defensor argentino.

Según detalló la institución, Conmebol rechazó los días 14 y 15 de octubre la inscripción de Rojo, solicitada por Estudiantes pese al cierre del mercado de transferencias argentino. La decisión se produjo después de una consulta a la FIFA.

Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que autorizó provisionalmente la participación del futbolista el 21 de octubre, aunque sin garantizar que su utilización quedara libre de eventuales sanciones deportivas y disciplinarias.

Flamengo aseguró que advirtió antes del encuentro que presentaría un reclamo si Rojo jugaba. Tras su eliminación frente al conjunto argentino, formalizó la denuncia ante Conmebol, amparado en el artículo 24.1.b del Código Disciplinario, y solicitó una resolución antes de la final del torneo.

Finalmente, el club brasileño defendió su actuación y sostuvo que busca garantizar la aplicación de las mismas reglas para todos los participantes. También manifestó que respetará la decisión definitiva de Conmebol.

La controversia surgió después de que Flamengo y Estudiantes empataron 0-0 en el Maracaná, resultado que mantuvo igualada sin goles la semifinal de la Copa Libertadores. El cuadro argentino consiguió la clasificación a la final tras imponerse por 3-2 en los lanzamientos penales, con Marcos Rojo como titular.