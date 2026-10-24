Brote de sarna noruega afecta al Hospital de Chillán: 13 contagiados

Un brote de sarna noruega en el Hospital de Chillán ha contagiado hasta el momento a 13 personas, entre pacientes y trabajadores.

Según recogió LUN, el foco fue alertado por el doctor y jefe de la Unidad de Epidemiología e Infectología del hospital, Gerardo Fernández.

De acuerdo con el médico, el brote se originó tras la atención de un paciente en la Unidad de Emergencia, que no solo contagió a personas que conviven con él, sino también a trabajadores del hospital.

El infectólogo y académico de la U. de Santiago Francisco Zamora explicó al citado medio que la "sarna costrosa, antes conocida como sarna noruega, es una forma más agresiva de la sarna habitual provocada por el mismo ácaro (Sarcoptes scabiei, en su variedad hominis), que afecta a personas con sus defensas más bajas".

La infectóloga de la U. de Chile Jeannette Dabanch agregó al diario que en el tratamiento "se usan cremas o soluciones antisarna y también antiparasitarios orales como ivermectina, por ejemplo".