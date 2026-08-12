Flamengo de Pulgar igualó ante Cruzeiro y definirá en Maracaná el paso a cuartos en la Libertadores

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar como titular, igualó 1-1 con Cruzeiro en el Mineirao de Belo Horizonte, por lo que el paso a cuartos de final de la Copa Libertadores se resolverá la próxima semana en el Estadio Maracaná.

En un choque brasileño por el torneo Conmebol, el conjunto de Belo Horizonte aguardó hasta el complemento, instancia en la que Keny Arroyo (52') hizo estallar el reducto local con un golazo al ángulo.

No obstante, los cambios de Leonardo Jardim surtieron efecto inmediato para la visita y Lucas Paquetá (67') encontró la paridad tras aprovechar un rebote en el travesaño tras un cabezazo de Léo Ortiz.

Por su parte, Pulgar estuvo presente todo el encuentro y ahora tendrá que aguardar hasta el próximo miércoles 19 de agosto en Río de Janeiro para definir al rival que se enfrentará a Tolima o Independiente del Valle.