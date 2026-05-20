Flamengo venció a Estudiantes y garantizó un cupo en los octavos de la Libertadores

Flamengo, sin el chileno Erick Pulgar, venció por 1-0 a Estudiantes de La Plata en Maracaná, y garantizó su cupo en los octavos de final de la Copa Libertadores, faltando una fecha para el término de la fase grupal.

El único gol del compromiso fue de Pedro, en el minuto 64, al aprovechar un error de Muslera tras una jugada de Bruno Henrique.

El conjunto brasileño sumó 10 puntos en cuatro partidos, y a falta de una jornada, le sacó cuatro unidades a Estudiantes, segundo en la clasificación del Grupo A.

El club carioca puede garantizar el primer lugar de forma definitiva en este Grupo A en caso que Independiente Medellín (tercero con 4 unidades) pierda en su visita a Cusco (último con un punto).

La ventaja de Flamengo puede aumentar más en caso que Conmebol le conceda los tres puntos del partido con Independiente Medellín, que fue suspendido por incidentes en Colombia.

En la última fecha, Flamengo recibirá a Cusco y Estudiantes a Independiente Medellín.