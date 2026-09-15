Fluminense avanzó a semifinales de la Copa Libertadores pese a caída con Platense

Fluminense avanzó a semifinales de la Copa Libertadores 2026, pese a caer por 2-1 ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, gracias a la ventaja que cosechó en la ida en Brasil y ganar por 3-2 la llave global de cuartos de final.

El conjunto de Río de Janeiro había vencido por 2-0 en Maracaná y amargó al Calamar, que hizo todo lo posible en Argentina en busca de una hazaña.

Los dirigidos por Martín Palermo necesitaban ganar por dos goles de diferencia para forzar los penales y estuvo a punto de lograrlo, ya que estuvo 2-0 arriba, gracias a las anotaciones en el primer tiempo de Guido Mainero (30') y Bruno Sepúlveda (45+2').

Sin embargo, el "Flu" respondió a la presión: En el minuto 56, los cariocas salieron de contragolpe, Hulk asistió a Agustín Canobbio y el uruguayo enganchó en el área para anotar el descuento.

Los trasandinos se desesperaron y atacaron con todo, pero se encontraron con la férrea resistencia de los forasteros, que aguantaron para meterse en la ronda de los cuatro mejores de América.

En semifinales, Fluminense enfrentará al ganador de la llave entre Palmeiras y Liga de Quito, que se resolverá este miércoles en Ecuador.