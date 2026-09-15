Experto en salud pública: Sin más plata, no hay cómo corregir la crisis en las urgencias

El doctor César Gattini, director del Observatorio Chileno de Salud Pública (Ochisap) y profesor de la Universidad de Chile, el doctor César Gattini, consideró "grave" pero "no novedosa" la crisis advertida por la Contraloría General de la República (CGR) respecto a los exagerados tiempos de espera en las urgencias de los hospitales.

"Es grave la situación; ahora, no es novedosa: he tenido pacientes que me dicen que están uno o dos días esperando. Incluso, en la atención primaria hay gente esperando más de 10 días, lo cual no podía creer (al escucharlo)", dijo a Cooperativa el médico cirujano, especialista en medicina interna y docente de la Escuela de Salud Pública de la "Casa de Bello".

Gattini alertó sobre la inviabilidad de cumplir las exigencias correctivas planteadas por el órgano contralor si no existe un aumento real en el financiamiento estatal para el sector.

"La Contraloría está determinando que se terminen cosas que no se pueden terminar. ¿Cómo yo mejoro la gestión del nivel primario si no hay ni camas en urgencia y sin que se asignen recursos de la unidad de emergencia hospitalaria? No hay cómo... Yo fui director de hospital mucho tiempo atrás y la única manera que uno tenga más plata es que el Presupuesto Nacional aprobado por el Parlamento lo aporte", enfatizó el director del Ochisap.

El informe fiscalizador dejó al descubierto severas deficiencias en los tiempos de atención de la Región Metropolitana entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Según el documento, más de 143.000 pacientes categorizados con alto riesgo o en riesgo vital sufrieron esperas muy superiores a los estándares recomendados, registrándose demoras de hasta 73 horas para urgencias vitales y 84 horas para casos de alto riesgo —prestaciones que debían resolverse en un máximo de 30 minutos—.

Desde el Gobierno, la ministra de Salud, May Chomali, puso en duda la veracidad de los tiempos de espera más prolongados informados en pacientes críticos, atribuyendo las cifras a posibles inconsistencias en el registro informático de los establecimientos asistenciales.

En contraste, parlamentarios de oficialismo y oposición tildaron el panorama de "inaceptable", exigiendo al Ejecutivo agilizar las medidas legislativas orientadas a modernizar la gestión de las urgencias y frenar el impacto de la saturación hospitalaria en los usuarios.

Durante su exposición ante inversionistas en Madrid, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó la severa restricción presupuestaria que existe en Chile y reformuló el enfoque del gasto público, señalando que la consigna para el proyecto de Presupuesto 2027 pasará de "hacer más con menos" a "hacer más con lo mismo".