Gary Medel y el empate con Cruzeiro: Obviamente sigue la ilusión, estamos arriba

Gary Medel, volante de Universidad Católica, habló luego del 0-0 ante Cruzeiro por la cuarta fecha de la Copa Libertadores y vio el vaso medio lleno por el punto que los mantuvo punteros en una estrecha tabla del Grupo D.

"Obviamente sigue la ilusión. Estamos con siete puntos. Desaprovechamos esta oportunidad, porque teníamos un hombre más. No supimos concretar las ocasiones. Tiramos muchos centros pero en dirección a nada. A mejorar y a enfocarnos en lo que viene el domingo", señaló a ESPN.

Sobre su retorno al 11 inicial indicó que "obviamente significa mucho, siempre", pero "jugar de titular o entrar un minuto tiene la misma importancia. Tengo que estar con mis compañeros en todo momento. Es un momento que debo disfrutar y estoy contento en el equipo. Feliz y a seguir sumando aquí en Católica".

Finalmente, remarcó los ánimos en la UC para las últimas dos fechas coperas: "Tenemos siete puntos, no es que estemos con cero o algo así. Estamos arriba. Desaprovechamos esta oportunidad de estar con nueve puntos. Como digo, vamos arriba a seguir luchando por esta ilusión con los cruzados".