Guaraní y Juventud empataron y dejaron la llave abierta en la fase dos de la Copa Libertadores

Club Guaraní y Juventud de Las Piedras empataron sin goles en el Parque "Alfredo Víctor Viera", en el duelo de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores. La llave quedó completamente abierta y se definirá en Paraguay.

Fue un encuentro parejo y trabado entre ambos equipos. El elenco uruguayo fue protagonista en algunos momentos, pero no logró generar llegadas de real peligro al arco del conjunto paraguayo.

El partido de vuelta está programado para el jueves 26 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el Estadio Defensores del Chaco.