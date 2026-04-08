Hincha de Boca relató el ataque a los buses en la carretera: "Viajamos casi como en una persecución"

Tras el partido entre Universidad Católica y Boca Juniors se registró un lamentable ataque a los buses de los seguidores trasandinos en pleno recorrido por la carretera, y una de las fanáticas "xeneizes" entregó más detalles de los hechos.

La fanática, llamada Tamara, ratificó al Diario Olé que el incidente ocurró en cercanías del peaje Chacabuco, rumbo a Los Andes, para tomar camino hacia Mendoza y desde allí volver a Buenos Aires por vía aérea.

"Ya hacía rato habíamos salido de la zona urbana de Las Condes, íbamos camino a la frontera por la ruta, con las luces del micro apagadas y con mucha gente durmiendo. De pronto, se escuchó un estruendo y gritos, y ruido de vidrios rotos. Nos habían tirado un piedrazo terrible", relató.

"Antes de eso nos habían parado tres veces para distintos controles. A partir de ese primer ataque viajamos unas dos horas casi como en una persecución: Íbamos tirados en el piso por miedo a que nos acierte alguno de los tantos piedrazos que nos tiraban desde autos", sumó.

Según el testimonio, pasaron un par de horas hasta que llegó personal de Carabineros para escoltar al ya apedreado bus hasta el paso Los Libertadores.

"Supongo que habrán sido los hinchas de Colo Colo, ellos ya habían avisado que iban a atacar a hinchas de Boca", añadió en referencia a las amenazas de la Garra Blanca de una especie de "revancha" por incidentes en Buenos Aires en 2023.

La barrabrava del "Cacique" anticipó ataques bajo el pensamiento de que "mientras estén en nuestro país, no tendrán descanso ni respiro".

El violento mensaje llegó luego de un asalto armado de presuntos barristas, además del robo de lienzos a seguidores "xeneizes" tras la llegada del equipo al hotel de concentración en Vitacura.