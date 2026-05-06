"La Bestia Negra está en Santiago": Cruzeiro mete miedo a la UC

Cruzeiro encendió la previa de su partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, luego de publicar en redes sociales un mensaje con tono desafiante tras su llegada a Santiago.

"La Bestia Negra está en Santiago, en Chile, para una nueva noche de Conmebol Libertadores", escribió el club brasileño en su cuenta oficial, apelando al apodo con el que es conocido por sus resultados internacionales ante equipos chilenos.

La denominación de "Bestia Negra" recuerda cruces históricos de Cruzeiro frente a elencos nacionales como Colo Colo y Universidad de Chile, antecedente que ahora suma tensión al desafío de la UC, que buscará hacerse fuerte ante los brasileños en un partido clave del grupo.

El duelo está agendado a las 22:00 horas en el Claro Arena.