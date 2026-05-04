La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores
Universidad Católica y Coquimbo Unido buscarán desmarcarse de la paridad de sus grupos.
Universidad Católica y Coquimbo Unido buscarán desmarcarse de la paridad de sus grupos.
Esta semana se da inicio a la cuarta jornada de la Copa Libertadores, una fecha que asoma como trascendental para las aspiraciones de Universidad Católica y Coquimbo Unido.
Los "Cruzados" enfrentarán ante Cruzeiro un duelo directo por el liderato del Grupo D después de una primera rueda que dejó un triple empate con 6 puntos entre la UC, Boca Juniors y los brasileños.
Por su parte, el panorama de los "piratas" en el Grupo B es igual de parejo con todos los equipos sumando 4 unidades y tendrán que buscar sacar diferencias ante Universitario de Lima.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Martes 5 de mayo
Miércoles 6 de mayo
Jueves 7 de mayo