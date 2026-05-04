La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores

Esta semana se da inicio a la cuarta jornada de la Copa Libertadores, una fecha que asoma como trascendental para las aspiraciones de Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los "Cruzados" enfrentarán ante Cruzeiro un duelo directo por el liderato del Grupo D después de una primera rueda que dejó un triple empate con 6 puntos entre la UC, Boca Juniors y los brasileños.

Por su parte, el panorama de los "piratas" en el Grupo B es igual de parejo con todos los equipos sumando 4 unidades y tendrán que buscar sacar diferencias ante Universitario de Lima.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Martes 5 de mayo

Rosario Central vs. Libertad. 18:00 horas. Gigante de Arroyito.

Sporting Cristal vs. Palmeiras. 18:00 horas. Estadio "Alejandro Villanueva".

Barcelona SC vs. Boca Juniors. 20:00 horas. Estadio Banco Pichincha.

Universidad Central vs. Independiente del Valle. 20:00 horas. Estadio Olímpico de la UCV.

Always Ready vs. Lanús. 20:30 horas. Municipal Villa Ingenio.

Miércoles 6 de mayo

Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata. 18:00 horas. Estadio "Inca Garcilaso" de la Vega.

Deportivo La Guaira vs. Bolívar. 18:00 horas. Estadio Olímpico de la UCV.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense. 20:30 horas. Estadio Malvinas Argentinas.

Independiente Santa Fe vs. Corinthians. 20:30 horas. Estadio El Campín.

Deportes Tolima vs. Nacional. 22:00 horas. Estadio "Manuel Murillo Toro".

Universidad Católica vs. Cruzeiro. 22:00 horas. Claro Arena.

Jueves 7 de mayo