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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Universidad Católica y Coquimbo Unido buscarán desmarcarse de la paridad de sus grupos.

La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores
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Esta semana se da inicio a la cuarta jornada de la Copa Libertadores, una fecha que asoma como trascendental para las aspiraciones de Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los "Cruzados" enfrentarán ante Cruzeiro un duelo directo por el liderato del Grupo D después de una primera rueda que dejó un triple empate con 6 puntos entre la UC, Boca Juniors y los brasileños.

Por su parte, el panorama de los "piratas" en el Grupo B es igual de parejo con todos los equipos sumando 4 unidades y tendrán que buscar sacar diferencias ante Universitario de Lima.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Martes 5 de mayo

  • Rosario Central vs. Libertad. 18:00 horas. Gigante de Arroyito.
  • Sporting Cristal vs. Palmeiras. 18:00 horas. Estadio "Alejandro Villanueva".
  • Barcelona SC vs. Boca Juniors. 20:00 horas. Estadio Banco Pichincha.
  • Universidad Central vs. Independiente del Valle. 20:00 horas. Estadio Olímpico de la UCV.
  • Always Ready vs. Lanús. 20:30 horas. Municipal Villa Ingenio.

Miércoles 6 de mayo

  • Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata. 18:00 horas. Estadio "Inca Garcilaso" de la Vega.
  • Deportivo La Guaira vs. Bolívar. 18:00 horas. Estadio Olímpico de la UCV.
  • Independiente Rivadavia vs. Fluminense. 20:30 horas. Estadio Malvinas Argentinas.
  • Independiente Santa Fe vs. Corinthians. 20:30 horas. Estadio El Campín.
  • Deportes Tolima vs. Nacional. 22:00 horas. Estadio "Manuel Murillo Toro".
  • Universidad Católica vs. Cruzeiro. 22:00 horas. Claro Arena.

Jueves 7 de mayo

  • Mirassol vs. Liga de Quito. 18:00 horas. Estadio Municipal "José Maria de Campos Maia".
  • Platense vs. Peñarol. 18:00 horas. Ciudad de "Vicente López".
  • Coquimbo Unido vs. Universitario. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Independiente Medellín vs. Flamengo. 20:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot."
  • Atlético Junior vs. Cerro Porteño. 22:00 horas. Estadio "Romelio Martínez".

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