La reacción de Gary Medel tras el triunfazo de Universidad Católica en Brasil

Gary Medel siguió a la distancia una noche inolvidable de Universidad Católica en la Copa Libertadores. El "Pitbull", que quedó descartado para el duelo ante Cruzeiro por el desgarro que arrastraba desde el partido frente a Boca Juniors, reaccionó en sus redes sociales al triunfazo conseguido por el cuadro "cruzado" en Brasil.

A través de una historia en Instagram, el bicampeón de América republicó una publicación de Cruzados con la imagen del festejo y el marcador final del compromiso. Junto a eso, escribió dos frases que reflejaron toda su euforia por el resultado: "Qué partidazo" y "Cómo le metieron".

La reacción del futbolista no pasó inadvertida, sobre todo porque Universidad Católica logró un triunfo de enorme impacto internacional en una jornada en la que no contó con uno de sus grandes referentes.

El elenco precordillerano se hizo fuerte en Belo Horizonte, venció 2-1 a Cruzeiro y sumó tres puntos que pueden marcar un impulso clave en la pelea por el Grupo D.