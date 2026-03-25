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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La sub 20 de Santiago Wanderers será recibida en La Moneda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El plantel caturro viajará mañana jueves a Santiago para ser homenajeado.

La sub 20 de Santiago Wanderers será recibida en La Moneda
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Luego de la celebración que tuvo ayer martes el plantel sub 20 de Santiago Wanderers, el plantel seguirá con los festejos tras la obtención de la Copa Libertadores de la categoría este jueves cuando sea recibido en La Moneda.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, fue la ministra Natalia Duco quien cursó la invitación al equipo a una recepción en Palacio.

Según la misma fuente, las autoridades también se comprometieron a un partido a modo de festejo entre el conjunto porteño y la selección chilena sub 20 que dirige Sebastián Miranda.

Este duelo se jugará posiblemente en abril próximo en el Estadio "Elías Figueroa".

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