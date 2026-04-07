La UC cayó ante la jerarquía de Boca por la Copa Libertadores

Universidad Católica tuvo un duro debut por la fase grupal de la Copa Libertadores y, pese a hacer de anfitrión bajo un buen marco de público en el Claro Arena, cayó con un friccionado 1-2 ante Boca Juniors.

Con este resultado, los argentinos son líderes momentáneos y los precordilleranos tendrán que buscar redención cuando el próximo miércoles 15 de abril les toque visitar a Cruzeiro, elenco que se impuso a Barcelona SC en esta misma jornada.

Respecto al duelo de esta jornada, todo comenzó con las revoluciones muy altas. Una falta sobre Justo Giani (7') terminó en empujones y reclamos, sacando del partido a un anfitrión que lamentó un golazo de Leandro Paredes (15') que abrió la cuenta.

La tónica se mantuvo de cara al complemento, instancia en la que Branco Ampuero (47') se vistió de héroe para evitar el segundo tanto de los "Xeneizes" sacando el esférico desde la línea.

Aunque los de Daniel Garnero fueron recuperando terreno, vino el mazazo de un Adam Bareiro (64') que apareció solo dentro del área para extender las cifras y marcar un resultado que pareció definitivo.

Si bien Juan Ignacio Díaz encontró el descuento sobre el final (82'), la situación no cambio y el elenco chileno lamentó una dura derrota en un cotejo marcado por las gestiones de seguridad en su organización.

Ahora, la UC se enfocará en su partido ante Audax Italiano este sábado 11 de abril, instancia en la que pisará La Florida buscando lavar sus heridas de este resultado.