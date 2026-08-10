La UC visita a Estudiantes con la ilusión de un buen inicio en los octavos de Libertadores

Universidad Católica volverá a disputar un partido de octavos de final en la Copa Libertadores tras cinco años y lo hará visitando a Estudiantes de La Plata por el duelo de ida, que se jugará mañana martes a las 20:30 horas en el Estadio "Jorge Luis Hirschi".

El elenco cruzado quiere cosechar otro triunfo en suelo trasandino para tomar ventaja en la serie, como aquella vez que tumbó a Boca Juniors en La Bombonera para clasificar en el primer lugar del Grupo C, conformado por equipos como Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Pese al buen papel, los dirigidos por Daniel Garnero llegan disminuidos al encuentro, ya que no sumaron refuerzos para el segundo semestre y sufrieron las bajas de Sebastián Arancibia y Clemente Montes, piezas claves de la victoria ante el "xeneize". Además, el central Juan Ignacio Díaz se lesionó ante Cobresal y Juan Francisco Rossel fue operado de rodilla.

"La Franja" alistó un pequeño ajusto de sistema y alineará con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez; Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por su parte, el "Pincharrata" firmó su pase a la ronda eliminatoria con un agónico triunfo ante Independiente Medellín para rematar en el segundo puesto del Grupo A, detrás del gigante brasileño Flamengo.

Para este encuentro, el conjunto trasandino espera contar con la vuelta de Joaquín Correa, quien regresó al club que lo formó tras una larga trayectoria que incluyó equipos como Inter, Lazio, Olympique de Marsella, Sevilla y Botafogo.

Luego de recibir el fin de semana una derrota ante Deportivo Riestra en la Liga Argentina, donde Alexander Medina puso un "equipo B", los rayados prepararon una oncena con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Ñúñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Burgos y Guido Carrillo.

Los pupilos de Alexander "Cacique" Medina buscarán imponer su estirpe copero ante el cuadro de la franja en un encuentro que será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y podrás seguirlo online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.