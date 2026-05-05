Libertadores: Barcelona se hizo fuerte ante Boca y sumó ilusión en el grupo de la UC

Barcelona de Guayaquil derrotó 1-0 a Boca Juniors por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y sumó un triunfo clave para mantener opciones en la zona que también integra Universidad Católica.

El único gol del partido llegó a los 73 minutos, cuando Héctor Villalba definió tras un contragolpe luego de la asistencia de Jhonny Quiñónez para darle la victoria al elenco ecuatoriano, que alcanzó 3 puntos en cuatro partidos y quedó a tres unidades de la línea de clasificación.

El encuentro tuvo dos expulsiones en el primer tiempo: Santiago Ascacíbar vio la roja en Boca Juniors a los 33' por una patada en la cabeza a Milton Céliz, mientras el propio jugador de Barcelona fue expulsado a los 45+6' por un codazo a Leandro Paredes, situación que lo dejará fuera del próximo duelo ante la UC.

Con este resultado, Universidad Católica, Boca Juniors y Cruzeiro quedaron con 6 puntos en el Grupo D, aunque el cuadro "cruzado" y el elenco brasileño tienen un partido menos.

La UC visitará este miércoles a Cruzeiro y luego recibirá a Barcelona por la quinta fecha, en un cruce que puede ser decisivo para la clasificación.