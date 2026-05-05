Oposición pidió reponer Mepco en sesión especial por alza a los combustibles

El Gobierno, mediante los ministros de Hacienda, Energía, Transporte y la Secretaría General de la Presidencia, participa esta noche en una sesión especial solicitada por parlamentarios de oposición para abordar las medidas adoptadas ante el alza de los precios de los combustibles y pedir que se reponga el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

La instancia, solicitada por diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, tiene como objetivo analizar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en relación con el Mepco y la consiguiente alza del precio interno de las gasolinas.

Durante la jornada parlamentarios oficialistas han fustigado duramente a la oposición por la situación financiera en que el gobierno anterior dejó al país, mientras la izquierda ha criticado al Gobierno por traspasarle a los consumidores del costo total del aumento del precio internacional, al mismo tiempo que el Estado recauda más recursos por el impuesto específico.

La diputada Carolina Tello (FA) señaló que "ha subido la UF a más de 40.000 pesos, lo cual también evidentemente que es producto de esta crisis que se ha generado producto del alza histórica de los precios de los combustibles en nuestro país".

"Por eso esperamos que esta sesión sirva para solicitar que se reponga el mecanismo del Mepco, que se borró por decreto que ni siquiera se pudo discutir en este parlamento", aseveró.

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, partió su intervención señalando que "nos hubiera gustado encontrarnos en otras circunstancias; no con un país altamente endeudado, que no crece, con un presupuesto groseramente sobreestimado y con un alto desempleo", y agregó que "estamos en fuera en la situación mundial que atraviesa precisamente la contingencia y que ha generado precisamente esta alza en el valor de los combustibles".

Se espera que se vote una serie de proyectos de resolución y peticiones en la sesión.