Libertadores: Flamengo de Erick Pulgar golpeó a I. del Valle y quedó a un paso de las semis

Flamengo, con el volante chileno Erick Pulgar como titular, dio el golpe este jueves a Independiente del Valle con un triunfo por 0-2 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, quedando a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El cuadro carioca tenía una dura tarea como visita en el duelo de ida en cuartos de final, pero impuso su jerarquía y efectividad, pese a que los locales dominaron la posesión y tuvieron una gran cantidad de oportunidades para anotar.

Flamengo aguantó gran parte del compromiso y abrió la cuenta en la hora de juego, tras jugada colectiva que culminó Bruno Henrique tras centro de Samuel Lino (61').

El segundo llegó en el 75', con un centro alto de Emerson Royal y un cabezazo de Leo Pereira, desatando la alegría de los cariocas y silenciando a los hinchas locales en Quito.

Pulgar, por su parte, fue amonestado en el minuto 50 y reemplazado en el 85', por Guillermo Varela, cuando el marcador ya estaba resuelto para el Mengao.

Con el triunfo, Flamengo afrontará con una ventaja clave la revancha, que se jugará la próxima semana, el jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

El ganador de esta llave entre Flamengo e Independiente del Valle enfrentará en semifinales de la Libertadores al ganador del cruce entre Corinthians y Estudiantes de La Plata.