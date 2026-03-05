Libertadores: Juventud salvó un empate ante Independiente Medellín en la ida de la tercera fase

Juventud de Las Piedras rescató un empate 1-1 ante Independiente Medellín este jueves en el Gran Parque de Montevideo, en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores.

El cuadro colombiano comenzó ganando con gol de Enzo Larrosa (32'), pero los uruguayos, que sueñan con avanzar a la fase grupal en su primera participación en el torneo, lograron la paridad gracias a Bruno Larregui (74').

La revancha entre Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras se disputará el jueves 12 de marzo, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el "Atanasio Girardot" de Colombia.

El ganador avanzará a la fase grupal de la Copa Libertadores, y el perdedor tendrá como consuelo un cupo en los grupos de la Copa Sudamericana.