Liga de Quito de Fernando Cornejo perdió ante Palmeiras en cuartos de la Copa Libertadores

Liga de Quito, con el chileno Fernando Cornejo en cancha, perdió por 1-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El volante chileno fue titular en el equipo dirigido por Gustavo Alvarez y reemplazado en el segundo tiempo por Juan Rodríguez (51'), cuando el marcador ya estaba a favor del Verdao.

El gol de Palmeiras fue en el primer tiempo, un cabezazo de Agustín Giay (26').

La revancha entre Liga de Quito y Palmeiras se jugará el miércoles 16 de septiembre en Ecuador, y el ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Fluminense y Platense.