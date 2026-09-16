Liga de Quito de Fernando Cornejo sufrió dramática eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores

Liga de Quito, con el chileno Fernando Cornejo titular, sufrió una dramática eliminación ante Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores, tras ganar agónicamente por 3-2 en el tiempo reglamentario, igualar 3-3 en el marcador global y perder por 4-3 la tanda de penales.

El equipo ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alvarez, exDT de U. de Chile y Huachipato, había perdido la ida en Sao Paulo por 1-0, y salió con todo para lograr el milagro ante el Verdao, uno de los clubes más fuertes del continente.

La tarea comenzó mal en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" en la capital ecuatoriana, ya que Marlon Freitas abrió el marcador para los paulistas, complicando la misión de Liga (10').

Sin embargo, Liga de Quito reaccionó y de inmediato lo igualó con un cabezazo de Luis Segovia (15').

En la segunda parte, Alvarez sacó a Cornejo, tratando de aumentar el poder ofensivo del equipo (56'), pero el objetivo volvió a complicarse, ya que Vitor Roque, con un penal, devolvió la ventaja a Palmeiras (73').

Cuando parecía que Palmeiras se quedaba con la clasificación en el tiempo reglamentario, llegaron los minutos de locura para Liga de Quito, con un doblete de Michael Estrada (90' y 90+3'), forzando la definición desde el punto de penal.

En la tanda de penales, la figura fue el arquero Carlos Miguel, quien atajó los disparos de Lucas Rodríguez y el propio Luis Segovia.

Por el lado de Liga de Quito, Gonzalo Valle solo pudo detener un disparo, el de Lucas Evangelista.

En semifinales, Palmeiras enfrentará a Fluminense, que eliminó con un 3-2 global a Platense.