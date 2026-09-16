Alexis Sánchez celebró clasificación de CF Montreal a la final del Campeonato Canadiense

CF Montreal encontró una alegría durante su turbulenta temporada y, con ingreso del atacante nacional Alexis Sánchez en el complemento venció por 2-1 a Vancouver Whitecaps y selló un 3-2 en el marcador global de las semifinales del Campeonato Canadiense, clasificando a la final del certamen.

Tras el 1-1 registrado en el duelo de ida, el cuadro local inclinó la balanza durante la primera etapa gracias a un doblete de Prince Owusu, quien abrió la cuenta de penal (30') y estiró las cifras antes del descanso (45').

En el segundo lapso, el estratega Philippe Eullaffroy envió a la cancha a Sánchez en sustitución de Diego Rios (71') con el objetivo de sostener la ventaja cosechada en el Saputo Stadium. Si bien, Emmanuel Sabbi (90+1') descontó, el resultado ya estaba decidido.

Con este paso a la final, CF Montreal definirá la corona frente a Forge FC en la final que debe esperar por su programación. Ahora se concentrará en su retorno a la MLS, torneo donde recibirá a Columbus Crew este sábado 19 de septiembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).