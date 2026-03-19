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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Los contrincantes de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro pirata representará al país como campeón del fútbol chileno.

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Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno, conoció este jueves en el sorteo de la Copa Libertadores sus rivales para la fase grupal, resaltando Nacional de Uruguay, tricampeón de América. 

El cuadro pirata, dirigido por Hernán Caputto, estaba en el Bombo 3 y clasificó de forma directa a esta fase de grupos como Chile 1, tras haber ganado en 2025 una histórica Liga de Primera.

Los aurinegros quedaron emparejados en el Grupo B junto a Nacional de Montevideo, Universitario de Lima y Deportes Tolima. 

Nacional de Montevideo, tres veces campeón de la Copa Libertadores, llega al torneo en su condición de monarca del fútbol uruguayo, aunque su presente temporada ha sido irregular. Actualmente lleva tres victorias en seis fechas del torneo de Apertura.

Universitario, por su lado, cuenta con una final continental en su historial, y representa a Perú como campeón de su liga en 2025.

Finalmente, Deportes Tolima llegó a la fase grupal tras haber superado las rondas previas, en donde eliminó a O'Higgins de Rancagua.

La primera fecha de la fase grupal se disputará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que la última jornada será entre el 26 y 28 de mayo.

Los dos mejores de este grupo avanzarán a octavos de final, fase que se disputará en agosto, después del receso por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El club que termine en el tercer puesto pasará a un repechaje de la Copa Sudamericana; y el último lugar quedará eliminado de toda competencia internacional.

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