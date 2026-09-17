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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Los cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Los cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026
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Esta semana se definen las llaves de semifinales de la Copa Libertadores, con el cierre de las revanchas de los cuartos de final.

La ida de semifinales de la Libertadores se disputará entre el 13 y 14 de octubre, mientras que los duelos de revanchan serán una semana después.

Revisa las llaves a continuación:

  • Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Independiente del Valle (ECU) o Flamengo (BRA)
  • Palmeiras (BRA) vs. Fluminense (BRA)

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