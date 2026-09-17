Caso audios: separan arista de Andrés Chadwick de la causa principal

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 13 de octubre la audiencia de preparación del juicio oral en el marco del caso "audios-Factop".

En esta instancia, las defensas de los acusados presentarán sus objeciones y se definirán los medios probatorios que se expondrán en el juicio.

Debido a la alta complejidad del expediente —que incluye a seis acusados, múltiples delitos económicos y un extenso volumen de antecedentes—, especialistas estiman que esta etapa previa y el posterior desarrollo del juicio podrían prolongarse desde varias semanas hasta cerca de un año.

En el mismo pronunciamiento, el tribunal confirmó que las diligencias ligadas a Andrés Chadwick, exsenador y exministro del Interior durante los Gobiernos de Sebastián Piñera, fueron separadas del expediente principal.

De este modo, los antecedentes referidos a un eventual delito de tráfico de influencias del otrora "coronel" de la UDI —partido que abandonó en 2024— quedaron radicados en una causa independiente que continuará con un itinerario procesal propio.

Imputados y penas solicitadas por la Fiscalía

El cierre de la indagatoria del "audios-Factop", liderada por la Fiscalía Oriente, derivó en la presentación de la acusación formal contra seis implicados:

Ariel Isaac Sauer Adlerstein: Pena solicitada en la acusación de 14 años por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

Pena solicitada en la acusación de por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios. Daniel Amir Sauer Adlerstein: 20 años por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno. Luis Patricio Flores Cuevas: 12 años por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y por administración desleal.

por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y por administración desleal. Antonio William Jalaff Sanz: 10 años por delitos de estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios.

10 años por delitos de estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios. Luis Edgardo Hermosilla Osorio: Pena solicitada en la acusación de 17 años por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

Pena solicitada en la acusación de por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias. María Leonarda Villalobos Mutter: 18 años por delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.

Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que interpuso una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa —destituido en noviembre de 2025—, imputándole los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial en el marco del "caso audios".

La acción judicial se dirige además contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, junto al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, en calidad de autores del delito de soborno.