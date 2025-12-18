12:47 - | En Copa Libertadores: Huachipato jugará contra Carabobo de Venezuela y O'Higgins disputará la llave ante Bahía de Brasil

12:46 - | Recordamos que Universidad de Chile jugará de local ante Palestino y Cobresal recibirá a Audax Italiano en partido único por la fase previa de Copa Sudamericana

12:45 - | Con esto damos por finalizado el sorteo

12:45 - | Los 8 elencos ganadores de la fase 2 pasarán a la siguiente etapa, previa a la disputa por grupos

12:43 - | Y el último cruce es entre Liverpool de Uruguay y Independiente de Medellín

12:42 - | O'Higgins se enfrentará a Bahía de Brasil en la fase 2 de Copa Libertadores

12:42 - | Carabobo de Venezuela será el rival de Huachipato en la fase 2 de Copa Libertadores

12:41 - | El otro representante de Bolivia enfrentará a Botafogo

12:41 - | El representante de Ecuador jugará contra Argentinos Juniors

12:40 - | Ganador de la llave E3 jugará ante Sporting Cristal

12:39 - | Vencedor de E1 será el rival de Deportes Tolima

12:38 - | Ganador del cruce E2 se enfrentará a Guaraní

12:38 - | Huachipato y O'Higgins conocerán a sus rivales

12:37 - | Pasamos a los cruces de fase 2

12:36 - | El E3 de la siguiente fase saldrá del duelo entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima de Perú

12:36 - | Juventud de Uruguay debutará en la competencia contra Universidad Católica de Ecuador y conforman el cruce E2

12:31 - | Representante de Bolivia se enfrentará a Deportivo Táchira y serán el cruce E1

12:21 - | Comenzó el sorteo de Copa Libertadores. Serán 3 fases previas antes de la disputa por grupos

12:21 - | Finalizado el sorteo de la fase previa de Copa Sudamerica, recordemos que Universidad de Chile jugará de local ante Palestino y Cobresal deberá recibir a Audax Italiano

12:20 - | América Puerto Cabello jugará ante Monagas y Caracas será local contra Metropolitano

12:19 - | Ahora conoceremos los cruces de Venezuela

12:18 - | Montevideo City Torque recibirá a Defensor Sporting y Boston River será local contra Racing

12:18 - | El siguiente país es Uruguay

12:16 - | Alianza Atlético jugará contra Deportivo Garcilaso y Cienciano ante Melgar

12:16 - | Pasamos a Perú

12:16 - | Sportivo Trinidense se enfrentará a Olimpia

12:15 - | Nacional será local contra Recoleta en el primer cruce de paraguayos

12:14 - | Seguimos con Paraguay

12:13 - | Asimismo, Ecuador 1 se medirá a Ecuador 3

12:13 - | Ecuador 4 jugará contra Ecuador 2

12:12 - | Ecuador será el siguiente sorteo

12:10 - | En Colombia, Atlético Nacional jugará de local contra Millonarios y América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga

12:10 - | Mientras que Cobresal hará lo propio ante Audax Italiano

12:09 - | Universidad de Chile jugará de local contra Palestino a partido único

12:09 - | Es el turno de Chile

12:09 - | Bolivia 2 jugará de local ante Bolivia 1

12:08 - | Bolivia 3 jugará contra Bolivia 4, a la espera de conocer los equipos clasificados de ese país

12:07 - | Bolivia será el primer país en conocer las llaves

12:06 - | El primer equipo sorteado será local en el partido único

12:03 - | La ceremonia partirá con los cruces de Copa Sudamerica, en los cuales Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal conocerán a su rival, el cual también será chileno

12:03 - | Comenzó la transmisión oficial del sorteo de las fases previas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana