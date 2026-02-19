Lucas Bovaglio criticó el escaso tiempo de recuperación antes de enfrentar a Colo Colo

El técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio, cuestionó duramente la programación del fútbol chileno luego del triunfo de su escuadra por 1-0 ante Bahía de Brasil. Pese a la victoria en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, el adiestrador lamentó contar con menos de 72 horas antes de recibir a Colo Colo por el torneo nacional.

"En el medio tenemos a Colo Colo, con muy poco tiempo de recuperación. Veremos este jueves cuando nos reencontremos con los muchachos cómo están", afirmó en el Estadio El Teniente. El entrenador reconoció que la carga física obligará a realizar una evaluación minuciosa del plantel para evitar lesiones.

La proximidad del encuentro, fijado para este sábado por la cuarta fecha de la Liga de Primera, forzó al cuerpo técnico a planificar una rotación de jugadores. "Cuando empiezas a jugar tan seguido tienes que tomar decisiones muy finas. Las tomaremos seguramente el viernes en el entrenamiento para ver cuál va a ser el equipo que vamos a presentar", adelantó Bovaglio.

El exdefensor enfatizó que la logística actual perjudica el trabajo táctico previo a enfrentar a uno de los animadores del certamen local. "La preparación del partido va a ser muy poca, casi nula, pero tenemos un rival como Colo Colo que invita y nos desafía para buscar nuevamente un triunfo en casa", puntualizó el conductor de los celestes.

Finalmente, Lucas Bovaglio ratificó que el objetivo institucional es ser competitivos en ambos frentes, aunque el foco principal de la próxima semana estará puesto en la revancha ante el conjunto brasileño en Bahía. Por ahora, el conjunto de la Región del Libertador prepara su esquema de emergencia para intentar mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.