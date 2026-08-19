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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Libertadores
Marcador Virtual: Coquimbo Unido vs. Platense
Marcador
Ficha
Copa Libertadores
Miércoles, 19 de Agosto de 2026 - 🕑18:00 horas
Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Coquimbo Unido
DT:
Hernán Caputto
-
-
-
Árbitro: Pérez (PER)
Platense
DT:
Martín Palermo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Copa Libertadores
Miércoles, 19 de Agosto de 2026 - 🕑18:00 horas
Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Coquimbo Unido
DT:
Hernán Caputto
-
-
-
Árbitro: Pérez (PER)
Platense
DT:
Martín Palermo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Libertadores
Fecha y hora
19/08/2026
Lugar
Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Árbitro
Pérez (PER)
Alineaciones
Coquimbo Unido
Platense
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Coquimbo Unido
Platense
Tarjetas Amarillas
Coquimbo Unido
Platense
Tarjetas Rojas
Coquimbo Unido
Platense
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