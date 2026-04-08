Matías Sepúlveda fue titular en la caída de Lanús frente a Mirassol en Copa Libertadores

El futbolista chileno Matías Sepúlveda fue titular en la caída 1-0 de Lanús frente a Mirassol en el Estadio "José Marías de Campos" en la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

El exjugador de Universidad de Chile disputó el encuentro hasta el minuto 69, cuando fue reemplazado por su compañero Lucas Besozzi.

El único tanto del encuentro fue anotado por Joao Victor (69'), quien le dio el primer triunfo internacional a su equipo en la historia, además al minuto 89 se fue expulsado Tomás Guidara.

El siguiente encuentro del conjunto de Matías Sepúlveda por Copa Libertadores será el jueves 16 de abril a las 18:00 ante Always Ready en el Estadio Ciudad de Lanús.