Montes, Pérez y Sarrafiore destacaron en los equipos ideales de Libertadores y Sudamericana

Concluida una nueva semana de torneos internacionales en esta parte del continente, Conmebol publicó en sus redes sociales a los integrantes de los equipos ideales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con importante presencia de clubes chilenos.

En el caso del primer certamen, el destacado fue Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, quien no solo tuvo un gran desempeño en el triunfo sobre Barcelona de Guayaquil sino que además marcó un gol y habilitó a Fernando Zampedri para la apertura de la cuenta.

Además del extremo chileno, también aparecen Alexis Martín Arias (Cerro Porteño); Mateo Mendía (Platense), Fabrício Bruno, (Cruzeiro), Caín Fara (Universitario); Robson Matheus (Bolívar), Clemente Montes (Universidad Católica), Jesse Lingard (Corinthians), Yeison Guzmán (Deportes Tolima); Ángel Di María (Rosario Central), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Carlos González (Independiente del Valle).

Con respecto la Sudamericana, el organismo eligió como portero a Sebastián Pérez, quien brilló con luz propia en Palestino tapando tres veces un penal que debió repetirse dos veces en la igualdad ante Gremio de Porto Alegre.

Además, seleccionaron a Martín Sarrafiore, atacante argentino de O'Higgins que aportó con una conquista y una asistencia en la victoria sobre Boston River.

El once ideal quedó conformado por Sebastián Pérez (Palestino); Alex Telles (Botafogo), Lucas Martínez Quarta (River), Juan Randazzo (Riestra); Martín Sarrafiore (O'Higgins), Neri Bandiera (Cienciano), Matías Miranda (Macara), Adson (Vasco da Gama); Ignacio Russo (Tigre), Fernando Mimbacas (Juventud Las Piedras) y Edson Tortolero (Carabobo).