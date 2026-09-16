Con final de infarto: Estudiantes eliminó a Corinthians y clasificó a semis de la Libertadores

Estudiantes de La Plata dio el golpe este miércoles en la Copa Libertadores al vencer en un emocionante duelo por 0-1 a Corinthians en Sao Paulo y ganar por 2-1 la llave de global de cuartos de final, clasificando a la ronda de los cuatro mejores del torneo continental.

La semana pasada, el "Pincha" había cosechado un empate 1-1 en Argentina y afrontó la revancha en busca de una hazaña frente al Timao, que terminó con amargura, tras un penal desperdiciado por Memphis Depay en el último minuto.

El partido fue parejo en el Arena Corinthians, aunque los dueños de casa desaprovecharon sus opciones cuando dominaron la posesión del balón en el partido.

Estudiantes, por su parte, trató de hacer daño con cada opción que tuvo y empujó hasta que encontró el gol de la victoria, cuando parecía que el duelo se iba a los penales.

En el minuto 87, Tomás Palacios llegó hasta línea de fondo y metió un centro con la pelota al límite, permitiendo que Alexis Castro rematara con una volea de zurda para el golazo del cuadro argentino.

Corinthians de inmediato reclamó la jugada polémica, asegurando que la pelota había cruzado la línea de fondo antes del centro de Tomás Palacios.

El VAR operó, y se ratificó que la pelota no alcanzó a salir completamente, validándose el gol de Estudiantes.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, Corinthians tuvo su última oportunidad de salvarse y estirar la definición a los penales, debido a una burda mano que cometió Leandro González Pirez en el área de Estudiantes.

El juez venezolano Jesús Valenzuela revisó en el VAR y decretó la falta penal para Corinthians, pero Memphis Depay falló en la ejecución, enviándola por encima del arco de Fernando Muslera.

Terminado el encuentro, el festejo fue total para Estudiantes, mientras que Corinthians, con Depay protagonista, lamentó con todo la eliminación.

En semifinales, Estudiantes de La Plata enfrentará al ganador de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle, que se resolverá este jueves en Maracaná.