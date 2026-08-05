Palermo fue confirmado como DT de Platense y será rival de Coquimbo en Copa Libertadores

Un viejo conocido del fútbol chileno está de regreso en los banquillos. Martín Palermo fue oficializado este miércoles como el nuevo director técnico de Platense, cuadro que se prepara para medirse ante Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El "Titán" asume la conducción técnica del equipo "calamar" en reemplazo de Walter Zunino, quien dejó el cargo luego de una severa crisis de resultados que detonó tras la abultada goleada 4-0 sufrida como local ante Talleres de Córdoba, partido que terminó con serios incidentes e increpaciones por parte de la hinchada.

"Creímos que lo mejor era descomprimir", explicó el presidente de Platense, Gastón Arcieri, en conversación con ESPN.

Respecto a la búsqueda del nuevo estratega, el dirigente detalló que manejaron varias alternativas en carpeta: "Armamos una terna. Hablamos con Gustavo Costas y con Palermo, y nos terminamos definiendo por Martín", argumentó, asegurando que el foco principal de la institución está puesto en remontar en el torneo trasandino.

El exgoleador de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata no perdió el tiempo y tomó las riendas del plantel en la práctica de este mismo miércoles por la tarde. Su debut en el banco "calamar" será este sábado frente a Independiente en Avellaneda.

Palermo selló un vínculo de largo aliento con el club hasta diciembre de 2028. Su cuerpo técnico estará integrado por un excompañero de mil batallas como Diego Cagna y Damián Leyes como ayudantes de campo, además de los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera.