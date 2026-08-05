Squella cierra polémica por salida de subsecretario: Nos ponemos detrás del gobierno

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dio por terminada la polémica con el Ejecutivo por la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo a un test de drogas.

El tema escaló en los últimos días luego que Squella sugirió -en un chat- al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, pedir perdón a Rodríguez por la decisión, ya que la ahora exautoridad insiste en denunciar la existencia de un "falso positivo".

Tras conversar con el ministro Claudio Alvarado, Squella recalcó este miércoles que "me explicó cuál es el procedimiento, me dijo tal cual que tomaron una decisión y yo doy por cerrado el tema, nos ponemos detrás de la decisión del Presidente y del gobierno".

"Tienen sus razones, obviamente lo hice público en su momento señalando que no me parecía, pero una cosa es la opinión que uno pueda haber dado, pero a la hora que se toma una decisión nos ponemos atrás", añadió.

Al ser consultado sobre si esperaba el regreso de Rodríguez a su cargo, Squella replicó que "en algún minuto pensé que podía ser. Me quedó claro que en el fondo las reglas son las reglas, creo que todos creen en su inocencia, pero si es que se empieza a hacer excepciones en el procedimiento obviamente que eso no correspondería".