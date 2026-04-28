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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Partido friccionado: Bareiro fue expulsado en visita de Boca a Cruzeiro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero paraguayo vio tarjeta roja por doble amonestación.

Partido friccionado: Bareiro fue expulsado en visita de Boca a Cruzeiro
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El futbolista de Boca Juniors Adam Bareiro fue expulsado en el cierre del primer tiempo del partido ante Cruzeiro, luego de recibir la segunda tarjeta amarilla en un cruce disputado por el Grupo D de la Copa Libertadores.

La acción se produjo en una pelota dividida, cuando Bareiro saltó y terminó impactando a Christian, situación que derivó en una nueva amonestación y dejó a Boca con 10 jugadores antes del descanso en Brasil.

El encuentro corresponde al mismo grupo en que están Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil, equipos que jugarán este miércoles 29. La expulsión marcó un primer tiempo friccionado en Brasil, donde la pierna fuerte fue tónica.

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