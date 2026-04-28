Audax golpeó en los descuentos y selló igualdad con Barracas

Audax Italiano celebró un empate 1-1 en condición de visita ante Barracas Central por la fecha 3 del Grupo G en la Copa Sudamericana, que tuvo como gran héroe a Favian Loyola, autor de un golazo en el "Florencio Solá".

El equipo nacional comenzó en desventaja por la anotación de Rodrigo Bogarín en el minuto 41.

Durante el segundo tiempo tuvo una opción de marcar el empate a los 74', pero Rodrigo Cabral erró un lanzamiento penal que fue sancionado a instancias del VAR.

El empate llegó en el cuarto minuto de descuento (94') cuando Favian Loyola se lució con un remate de pierna zurda desde fuera del área.

Audax Italiano quedó en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos, superado solo por diferencia de gol por Olimpia.