Peñarol se mantuvo lejos de los pasajes a octavos en Libertadores tras empate con Platense

Peñarol hipotecó seriamente sus opciones de remontar en el Grupo E de la Copa Libertadores, pues igualó 1-1 con Platense y se mantuvo a varios puntos de distancia de los puestos de clasificación.

El "manya" comenzó ganando en Argentina con anotación de Facundo Batista a los 29', pero 10 minutos después el "calamar" lo igualó gracias a Agustín Lagos.

Tras la cuarta fecha, Peñarol sigue tercero con apenas dos puntos, igualado con Independiente Santa Fe. Platense es escolta con siete unidades, mientras Corinthians ya aseguró su clasificación con 10 unidades.