"Pipo" Gorosito encendió polémica con publicación tras eliminación de Alianza Lima en la Libertadores

Alianza Lima, equipo del chileno Esteban Pavez y dirigido por Pablo Guede, quedó eliminado en la Copa Libertadores ante el club 2 de Mayo de Paraguay y el argentino Néstor "Pipo" Gorosito, extécnico del cuadro peruano, encendió la polémica con su reacción en redes sociales.

Gorosito, quien fue despedido en diciembre pasado, publicó en X un emoticón de una oreja, lo que fue interpretado en Perú como decir "hablen ahora", generando los comentarios de los hinchas por el fracaso que sufrió su exequipo en el plano internacional.

Con Gorosito en la banca, Alianza Lima jugó 18 partidos internacionales el año pasado. En la Libertadores brilló eliminando a Boca Juniors, y en la Sudamericana se despidió tras perder la llave ante Universidad de Chile.

Finalmente, el ídolo de Universidad Católica fue despedido en diciembre tras perder los playoffs ante Sporting Cristal en la liga peruana.