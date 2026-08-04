Platense quedó sin DT a una semana del duelo con Coquimbo Unido en la Libertadores

Platense, rival de Coquimbo Unido la próxima semana en la Copa Libertadores, quedó sin entrenador, tras la salida por mutuo acuerdo del técnico Walter Zunino, por los malos resultados en el torneo local.

El DT de 44 años llegó en noviembre de 2025, dirigió 28 encuentros y terminó su ciclo tras los malos resultados en la presente temporada, con 13 partidos sin ganar en el torneo local.

En el balance general, cosechó siete victorias, 10 empates y 11 derrotas en su ciclo.

Su último partido al mando de Platense fue este lunes, en la derrota como local por 0-4 ante Talleres, el equipo de Bruno Barticciotto que es dirigido por Jorge Sampaoli.

De momento, el equipo no ha anunciado DT interino para tres duros desafíos que vienen en el calendario: El fin de semana enfrentará Independiente, después recibirá a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, y el domingo 16 de agosto debe enfrentar a Boca Juniors.

El partido con Coquimbo Unido, en la ida de octavos, está programado para el miércoles 12 de agosto, a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Ciudad de Vicente López.